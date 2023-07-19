شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئى اليد يتوجه لكرواتيا 27 يوليو للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2004 إلى كرواتيا يوم 27 يوليو الجارى للمشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 2 حتى 13 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصرى مباراة ودية مع كرواتيا قبل انطلاق المنافسات هناك.

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين لكرة اليد بقيادة وائل عبد العاطى قائمة الفريق استعدادا للمشاركة فى منافسات بطولة العالم و التى تضم كلا من، يوسف ناجى - يوسف وليد - عمر الخطيب و فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدى - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.