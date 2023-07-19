شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفتح خط مفاوضات مع المقاولون لضم عمر فايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات شفهية مع نادي المقاولون العرب من أجل التعاقد مع عمر فايد لاعب ذئاب الجبل الشاب، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وياتي التعاقد مع مدافع ضمن احتياجات الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، الذي طلب التعاقد مع مدافع مميز، ولا يمانع في التعاقد مع عمر فايد، باعتباره من اللاعبين الذين يملكون مهارات فنية عالية ويجيد الخروج بالكرة من الأسفل والتعامل في المواجهات المباشرة مع المهاجمين، بخلاف إجادته اللعب بالرأس.

ويتفاوض مسئولو النادي الأهلي مع نظرائهم في المقاولون على المقابل المالي الخاص بضم عمر فايد ومعرفة الشروط المالية الخاصة بنادي المقاولون من أجل التعاقد مع اللاعب.

وكشف مصدر أن المقاولون كان يضع الاحتراف أولوية للموافقة على رحيل عمر فايد، لاسيما وأنه يملك مقومات النجاح في الاحتراف الخارجي، ولكن حتى هذه اللحظة لم تصل عروض رسمية لضم اللاعب إلى نادي المقاولون، وما يتردد عن وجود عروض احتراف مجرد كلام فقط لم يرتق إلى درجة العروض الرسمية.

وأكد المصدر أن المقاولون لن يقف أمام مستقبل عمر فايد حال تلقيه عروضا مغرية في الفترة الحالية، حيث لا يمانع المسئولين في بيعه لأفضل عرض مالي.