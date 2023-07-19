شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة: قطار كابيتانو مصر يصل محافظة المنيا في ثالث محطات الموسم الثاني للمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر في مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر )، بمحافظة المنيا بملاعب نادي المنيا الرياضي بالمنيا الجديدة.

وصل عدد الراغبين في خوض الاختبارات بمحافظة المنيا عن طريق الرابط الالكتروني إلى ٦٠٠٠ لاعب من مواليد ٢٠٠٩ ، وتقام الاختبارات علي يومين ١٩ و ٢٠ يوليو الجاري.

يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب الي المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

ويشرف علي تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن وفريق عمل كابيتانو بالوزارة، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامي، ومديريات الشباب والرياضية، الأمن، والصحة والسكان بمحافظة المنيا.