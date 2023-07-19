شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي ينهي إعارته مع البنك الأهلي ويعود إلى الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى باسم مرسى مهاجم فريق الإسماعيلي إعارته مع فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنهاية الموسم الحالي، حيث يعود اللاعب مرة أخرى إلى صفوف الدراويش.

ويسعى مسئولو البنك الأهلي لضم مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لدعم هجوم الفريق في الموسم المقبل بعد انتهاء اعارة باسم مرسي.

وقرر بابا فاسيليو المدير الفني للبنك الأهلي ، منح لاعبي فريق البنك الأهلي، راحة سلبية لمدة اسبوعين ، على أن يعود الفريق الي تدريبات خفيفة لمدة أسبوع قبل أن يبدأوا الاعداد للموسم المقبل.

وفاز البنك الأهلى على نظيره فيوتشر بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

واحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 39 نقطة، جمعها من 34 مباراة، حيث حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 13 مواجهة، سجل لاعبوه 35 هدفا واستقبلت شباكهم 40 هدفا.