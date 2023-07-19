شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددا بالغياب عن قائمة الفريق الأبيض فى البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس المقبل بسبب استمرار معاناة اللاعب من الإصابة.

ويعانى مصطفى شلبى من كسر فى شظية القدم أبعده عن المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية، ليصبح اللاعب قريبا من الغياب عن البطولة العربية، حيث أخرجه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى من حساباته.

ويبدأ فريق الكرة بنادى الزمالك الاستعداد للمشاركة فى البطولة العربية، من السبت المقبل، وذلك بعد حصول الفريق على راحة سلبية لمدة 5 أيام، بعد التعادل مع فاركو بهدفين لمثلهما فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

واستقر مسئولو الزمالك على سفر بعثة الفريق إلى السعودية 24 من شهر يوليو الجارى للمشاركة فى البطولة العربية، ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيرى التونسى 28 يوليو، ثم مواجهة الشباب 31 من الشهر ذاته، وأخيرا مواجهة النصر 3 أغسطس.

وتصل قيمة جوائز البطولة العربية للأندية فى النسخة الحالية 10 ملايين دولار، ما يزيد عن 300 مليون جنيه مصرى وفق لما أعلنه الاتحاد العربى لكرة القدم عبر موقعه الرسمى.