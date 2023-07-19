شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي وحرس الحدود الأخيرة في مسيرة الحكم محمد الحنفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، محمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود كنوع من التكريم لمسيرته في التحكيم المصري بعدما وصل سن التقاعد بنهاية هذا الموسم.

وعلم الخليج 365 من مصدر في لجنة الحكام، أن اللجنة راعت تكريم الحنفي بنهاية مشواره التحكيمي، وأسندت له مباراة الأهلي والحرس الذى يحتفل في نهايتها المارد الأحمر بدرع الدوري.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم في وقت سابق حدد سن التقاعد للحكام عند 45 سنة، ومنح بعض الاستثناءات في هذا القرار، للحكام المميزين في مختلف الاتحادات الأهلية.

وأدار الحكم محمد الحنفي 35 مباراة للنادي الأهلي قبل مواجهة الحرس اليوم، حقق الأحمر الفوز فى 24 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 7 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبي الأحمر فى 46 مناسبة وكارت أحمر واحد واحتسب 10 ركلات جزاء للأهلي.

ومن المنتظر أن يرفع الأهلي لقب درع الدوري المصري، أمام حرس الحدود، ويتصدر البطل الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بـ81 نقطة، فيما يحل حرس الحدود في المرتبة الأخيرة بـ24 نقطة.