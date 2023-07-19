شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لآنسات السلة يخسر أمام ليتوانيا 64/86 بكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان المنتخب المصرى قد خسر المباراة الأولى أمام التشيك، بينما فاز على الصين فى الثانية، ثم الخسارة من كندا فى المباراة الثالثة.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، جنى الألفي، جنى طارق السعيد، جنى السيد، هنا عبد العال، سلمى خضر، تمارا نادر السيد، جنى الشامي، جودي وائل، عائشة سالم، نور المهدي، سارة أسامة، جايدا خالد.

من ناحية أخرى، أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة الموعد المبدئى لإنطلاق بطولتي الدورى المرتبط رجال وسيدات للموسم الجديد. وتحدد الأسبوع الأول من شهر أكتوبر موعدا مبدئيا لبطولة الدورى الممتاز "أ" سيدات مرتبط تحت 18 سنة، ومنتصف نفس الشهر لإنطلاق بطولة الممتاز "أ" رجال مرتبط تحت 18 سنة.