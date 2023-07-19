شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلي يهتف للاعبي الفريق وإمام عاشور في استاد القاهرة قبل مباراة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هتف جمهور الأهلي المتواجد باستاد القاهرة للاعبي الفريق قبل نحو ساعة من مباراة الفريق أمام حرس الحدود الليلة في الدوري.وحرص جمهور الأهلي على الهتاف للاعبي الفريق بعد تفوقهم خلال الموسم الجاري وفوزهم بخمس بطولات.

ونال إمام عاشور لاعب الاهلي الجديد نصيبا من هتافات جمهور المارد الأحمر بعدما أعلن مسئولو القلعة الحمراء التعاقد مع اللاعب القادم من ميتيدلاند الدنماركي أمس لمدة خمسة مواسم.

ويلتقي الاهلي مع حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء اليوم ، الأربعاء ،على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري المصري، في مباراة تحصيل حاصل للفريقين، بعد نجاح الأهلي في حسم درع الدوري بشكل رسمي، ولحرس الحدود الذي هبط إلى دوري المحترفين بشكل رسمي أيضا.

وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري والاحتفال بعودة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، لاسيما بعد الاتفاق بين الأهلي واتحاد الكرة على تأجيل استلام درع الدوري لحين الانتهاء من مباراته ضد حرس الحدود .

ويبحث الأهلي عن الفوز على حرس الحدود الليلة، بحثا عن الوصول للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم بلا هزيمة والبحث عن تحقيق إنجاز ورقم قياسي من خلال الوصول للنقطة 90 في نهاية المسابقة وكسر الرقم القياسي المسجل كأعلى نقاط في موسم واحد والتي وصلت إلى 88 نقطة في موسم 2017 / 2018.