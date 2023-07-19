شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد الحنفى قبل مواجهة حرس الحدود الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره حرس الحدود فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى، فى مباراة تحصيل حاصل للفريقين، بعد نجاح الأهلى فى حسم درع الدورى بشكل رسمى، ولحرس الحدود الذى هبط إلى دورى المحترفين بشكل رسمى أيضا.

وكشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تعيين محمد الحنفي حكمًا لمباراة الأهلي وحرس الحدود.

ويعاون الحنفي في إدارة لقاء الأهلي وحرس الحدود، كل من عماد الفرج (مساعد أول)، أحمد نظير (مساعد ثانٍ)، نادر قمر الدولة (حكم رابع)، إلى جانب عمرو الشناوي (حكم فيديو) ومحمود عبد السميع (حكم فيديو مساعد).

وأدار الحكم محمد الحنفى 35 مباراة للنادى الأهلى قبل مواجهة الحرس اليوم، حقق الأحمر ألفوز فى 24 مباراة وخسر 4 وتعادل فى 7 مواجهات، وأشهر البطاقة الصفراء للاعبى الأحمر فى 46 مناسبة وكارت أحمر وأحد واحتسب 10 ركلات جزاء للأهلى.

ومن المنتظر أن يرفع الأهلي لقب درع الدوري المصري، أمام حرس الحدود.

ويتصدر البطل الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري بـ81 نقطة، فيما يحل حرس الحدود في المرتبة الأخيرة بـ24 نقطة.