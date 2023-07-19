شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي في مباراة الحرس.. عودة الأساسيين وكهربا وشريف في الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه في مباراته ضد حرس الحدود والتي تجمعهما اليوم على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاعK وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري والاحتفال بعودة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، لاسيما بعد الاتفاق بين الأهلي واتحاد الكرة على تأجيل استلام درع الدوري لحين الانتهاء من مباراته ضد حرس الحدود .

ويبحث الأهلي عن الفوز على حرس الحدود الليلة، بحثا عن الوصول للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم بلا هزيمة والبحث عن تحقيق إنجاز ورقم قياسي من خلال الوصول للنقطة 90 في نهاية المسابقة وكسر الرقم القياسي المسجل كأعلى نقاط في موسم واحد والتي وصلت إلى 88 نقطة في موسم 2017 / 2018.