رحيل رمضان صبحي من بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر داخل نادي نادي بيراميدز، ترحيب النادي برحيل رمضان صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن بشروط معينة وفقا لموقع مصراوي.

وأوضح المصدر : " هناك موافقة من جانب مسئولي نادي بيراميدز، على رحيل رمضان صبحي، ولكن للاحتراف الخارجي، في الفترة المقبلة".

وأوضح المصدر: " بيراميدز لن يمانع في رحيل رمضان صبحي في الفترة المقبلة، حال وصول عرض احتراف بقيمة مالية مناسبة، وفقا لسياسة النادي".

وكان نادي بيراميدز، تعاقد مع رمضان صبحي في السنوات الماضية، قادما من النادي الأهلي، عقب خوضه فترة احتراف في الدوري الإنجليزي.