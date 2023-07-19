شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يظهر فى مباراة الحدود لحضور احتفالية التتويج بالدورى بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أيمن اشرف لاعب الاهلي السابق الذي انتقل مؤخرا لنادي البنك الاهلي على حضور مباراة الأحمر امام حرس الحدود الليلة في الدوري ، من أجل الاحتفال مع لاعبي المارد الاحمر واسرهم بالتتويج ببطولة الدوري.

وتواجد ايمن اشرف وأبنائه باستاد القاهرة لحضور احتفالية التتويج بالدوري الذي حسمه الاهلي منذ أيام للمرة ال43 في تاريخه.

ويلتقى الأهلى مع حرس الحدود فى الثامنة والنصف من مساء اليوم باستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من السبوع الثالث والثلاثين من الدوري المصري.

وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري والاحتفال بعودة البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، لاسيما بعد الاتفاق بين الأهلي واتحاد الكرة على تأجيل استلام درع الدوري لحين الانتهاء من مباراته ضد حرس الحدود .

ويبحث الأهلى الفوز على حرس الحدود الليلة، بحثا عن الوصول للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم بلا هزيمة والبحث عن تحقيق إنجاز ورقم قياسي من خلال الوصول للنقطة 90 في نهاية المسابقة وكسر الرقم القياسي المسجل كأعلى نقاط في موسم واحد والتي وصلت إلى 88 نقطة في موسم 2017 / 2018.

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