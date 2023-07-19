شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يظهر في مقصورة مباراة الأهلي وحرس الحدود.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد بصحبة أمير توفيق في المقصورة الرئيسية لمباراة الأهلي أمام حرس الحدود، التي تجمع الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلي صور كواليس جلسة تصوير إعلان انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركى إلى القلعة الحمراء داخل مقر النادى بالجزيرة.

وكان النادي الأهلى أعلن عن انضمام إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة خمس سنوات قادمة، وشهدت الساعات الماضية إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب إمام عاشور للأهلى.

وسيطر إمام عاشور على الساحة الرياضية فى هذه الفترة، بعدما قرر قطع احترافه والعودة مجددا للدورى المصرى وسط اهتمام كبير من عدة أندية لضم اللاعب.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

بينما جاء تشكيل الحرس كالتالي: "حراسة المرمى: كريم عماد، وأحمد شديد، خالد سامي، محمد عبد الله، إبراهيم القاضي- أحمد أيمن، ومصطفى جمال- أحمد فيلكس، حامد الجابري، ووجيه عبد الحكيم، وفالانتين أودو.

وتعتبر مباراة اليوم تحصيل حاصل للفريقين، بعد نجاح الأهلي في حسم درع الدوري بشكل رسمي، وهبوط حرس الحدود إلى دوري المحترفين بشكل رسمي أيضا.

وتشهد نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 81 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ62 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ9 أهداف فقط.

ويحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.

ويبحث الأهلي الفوز على حرس الحدود الليلة، بحثا عن الوصول للنقطة 84 في صدارة ترتيب الدوري المصري، ومواصلة الانتصارات وإنهاء الموسم بلا هزيمة والبحث عن تحقيق إنجاز ورقم قياسي من خلال الوصول للنقطة 90 في نهاية المسابقة وكسر الرقم القياسي المسجل كأعلى نقاط في موسم واحد والتي وصلت إلى 88 نقطة في موسم 2017 / 2018.











