«بقيادة الجنرال كهربا» .. تشكيل كتيبة الأهلي أمام «حرس الحدود»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة حرس الحدود، والتي تقام في الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات الأسبوع رقم 33 من البطولة.

وتضمن تشكيل الأهلي الذي أعلنه مارسيل كولر التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا ومحمد شريف.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري.

وحقق الأهلي الفوز على المقاولون العرب الأحد الماضي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

وفاز الأهلي ببطولة الدورى بشكل رسمى منذ فوز سيراميكا على بيراميدز، بعدها فاز المارد الأحمر بعدها على الزمالك والمقاولون العرب بنتيجة واحدة وهى فوز الأحمر بأربعة أهدف لهدف.