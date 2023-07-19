إمام عاشور يظهر في مباراة الأهلي والحرس "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر إمام عاشور الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي في مدرجات ستاد القاهرة، في المباراة التي تجمع فريقي الأهلي وحرس الحدود، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع ال33 من مسابقة الدوري.

وتواجد إمام في المدرجات بجوار أمير توفيق مسؤول التعاقدات بالنادي الأهلي، والذي كان له دور كبير في إتمام الصفقة.

إمام عاشور في مدرجات مباراة الأهلي وحرس الحدود

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء عن ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتيلاند لمدة 5 سنوات في واحدة من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجيجًا في الوسط الرياضي المصري كونه لاعبًا سابقًا لنادي الزمالك.

كما وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم للاعبها الجديد إمام عاشور، بعدما هتفت له من المدرجات “إمام كل الدعم, اللي إتكسر يتلم”.

إمام عاشور

تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود

ألتقي فريق الأهلي مع نظيره حرس الحدود في 36 مباراة سابقة، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 28 لقاء، وتعادل في 4 لقاءات بالتعادل، ومثلها لصالح الحرس.

كما سجل لاعبو الأهلي في شباك حرس الحدود 61 هدفا، وتلقت شباكه 19 هدفا.

ويقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق رقم قياسي جديد تحت قيادة العراب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري العام المصري رسميًا خلال الجولات الماضية.

حيث يسعي كولر لتحقيق الفوز خلال المباريات المتبقيه له في المسابقة، حيث يرغب في الوصول للنقطة 90، والذي يعتبر رقم تاريخي، وتحقيق لقب الدوري دون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز في 7 مرات سابقة، مما يجعله النادي المصري الوحيد الذي يصل لهذه النقطة، من أجل تحطيم رقمه السابق والمسجل ب 89 نقطة خلال موسم 2019/2020.