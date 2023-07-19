الاتفاق السعودي يحسم صفقة جوردان هندرسون

ياسر رشاد - القاهرة - حسم فريق الاتفاق السعودي التعاقد مع اللاعب الإنجليزي جوردان هندرسون نجم وسط ليفربول الإنجليزي في صفقة من العيار الثقيل، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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الاتفاق يحسم صفقة هندرسون:

توصل ليفربول والاتفاق للتو إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن رسوم انتقال جوردان هندرسون للدوري السعودي.

وافق هندرسون بالفعل على التوقيع الرسمي لنادي الاتفاق لمدة ثلاثة مواسم، والتي حسمت بالفعل في الأسبوع الماضي، واليوم تم الاتفاق بين الفريقين على رسوم انتقال اللاعب لفارس الدهناء.

يتبقى خضوع اللاعب للكشف الطبي والتوقيع على العقود الرسمية في المملكة.

الاتفاق يكرر ثنائي جيرارد وهندرسون:

يسعى نادي الاتفاق لتكرار ثنائي جيرارد وهندرسون من جديد، بعدما كان الثنائي يلعبان في صفوف الريدز، لتختلف الأمور الآن ويصبح ستيفين مدربًا لجوردان.

كان ينتهي عقد هندرسون مع ليفربول في 30 يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين، لكنه الآن وافق على الانتقال للدوري السعودي، وخلال ساعات قليلة سيلحق به فابينيو القريب من نادي الاتحاد.

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