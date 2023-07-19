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الشباب والرياضة تنفذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم

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ياسر رشاد - القاهرة -  تواصل الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للأنشطة الجامعية، إدارة قادرون باختلاف، تنفيذ التدريبات والأنشطة الفنية بجميع مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم المنتشرة بالمحافظات كافة.

 

 يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف وتوفير  الإمكانيات كافة لهم ودمجهم في المجتمع.

 بمركز شباب ديروط بمحافظة أسيوط شملت الأنشطة الفنية صناعة المشغولات اليدوية بالإضافة إلى الرسم وكذلك التدريبات الرياضية ( تنس الطاولة - كرة السرعة - اللياقة البدنية للكبار).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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