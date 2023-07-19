الشباب والرياضة تنفذ أنشطة مراكز الفنون وتنمية الإبداع لذوي القدرات والهمم

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم، وتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف وتوفير الإمكانيات كافة لهم ودمجهم في المجتمع.

محمد يوسف

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