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الهلال السعودي يخسر في ودية دينامو كييف بمشاركة صفقاته الجديدة

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ياسر رشاد - القاهرة -  تلقى الهلال السعودي تحت قيادة مدربه جورجي جيسوس هزيمة من نظيره دينامو كييف الأوكراني، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء وديًا.

 

 وخسر الهلال بهدف نظيف من نظيره دينامو كييف الأوكراني في تجربته الودية الأخيرة في معسكر النمسا، إذ يواصل الزعيم تحضيراته الجادة لموسم 2023-2024، من خلال معسكر قوي في النمسا، قبل العودة إلى المملكة لخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

 وظهرت الصفقات الجديدة في مباراة الهلال اليوم، إذ شارك كل من خاليدو كوليبالي، وروبين نيفيز بجوار سيرجي سافيتش.

روبين نيفيز

 وبدأ الهلال أمام دينامو كييف بالتشكيل الآتى:

 حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

 خط الدفاع: ناصر الدوسري - خاليدو كوليبالي - علي آل بليهي – سعود عبدالحميد.

 خط الوسط: روبين نيفيز – سيرجي سافيتش - أندريه كاريلو.

 خط الهجوم: سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - عبدالله الحمدان.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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