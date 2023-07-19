أيمن أشرف يودع جمهور الأهلي "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - ودع أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جمهور الفريق، قبل المواجهة التي تجمع بين الأحمر أمام حرس الحدود، في لقاء مؤجل من ضمن منافسات الجولة الـ 33 من مواجهات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

أيمن أشرف يودع جمهور الأهلي:

ونزل أيمن أشرف لملعب مباراة الأهلي وحرس الحدود أثناء فترة إحماء اللاعب قبل اللقاء، ليوجه التحية لجمهور المارد الأحمر ويودعهم بعدما تأكد رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء.

وكان أيمن أشرف قد ظهر في فيديو رفقة لاعبي الأهلي قبل اللقاء، إذ ودع اللاعب زملائه قبل النزول للملعب لتحية وتوديع جمهور الأحمر.

وكان الجهاز الفني للنادي الأهلي قد كرم أيمن أشرف على الفترة التي قضاها اللاعب مع الفريق.

أعلن النادي الأهلي رحيل أيمن أشرف بشكل رسمي عن صفوف الفريق، وانتقل اللاعب لنادي البنك الأهلي لمدة موسمين.

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