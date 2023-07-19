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الشباب يفوز على دبرتسني المجري في ثالث التجارب

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ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق نادي الشباب السعودي الانتصار بهدف دون مقابل على حساب نادي دبرتسني المجري، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في معسكر شيخ الأندية في النمسا.

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الشباب يفوز على دبرتسني بهدف نظيف

سجل هدف الشباب الوحيد اللاعب إيفر بانيجا في الدقيقة 59 من عمر اللقاء، ليقود الليوث لتحقيق الانتصار الثاني في معسكر النمسا بعد الفوز على السد في اللقاء الماضي.

وانتهت أول مباراة للشباب في معسكر النمسا بالتعادل مع فريق يابلونك التشيكي بهدف لكل فريق.

أجرى الشباب 6 تبديلات في مباراة دبرتسني المجري اليوم، وشارك في اللقاء فهد المولد الذي حل كبديل في الشوط الثاني.

بدأ الشباب مباراته ضد دبرتسني المجري بتشكيل مكون من:-

كين سيونج جيو في حراسة المرمى.

فوزا الصقور وحسان تمبكتي وإياجو سانتوس ومتعب الحربي في خط الدفاع.

جوستافو كويلار ورياض شراحيلي وإيفر بانيجا في خط الوسط.

عبدالله الجوعي وهتان باهبري وأحمد عبده في خط الهجوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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