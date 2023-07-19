الأهلي وحرس الحدود.. التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وحرس الحدود، والتي تجمعهما علي ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ33 من الدوري المصري.

وشهد الشوط الأول محاولات كثيرة من كلا الفريقين لإحراز الهدف الأول لكن من دون ترجمة حقيقة لأهداف.

إذ أضاع الأهلي هدف محقق عن طريق بيرسي تاو بانطلاقه سريعة بعدما استغلها في اختراق منطقة الجزاء لينفرد تمامًا بالمرمى ويسدد كرة قوية تصدى لها الحارس كريم عماد ببراعة.

وواصل لاعبو الأهلي الضغط على دفاعات الحرس، حتى تمكن محمد شريف من تسجيل هدفًا في الدقيقة الـ11 ولكنه ألغى بداعي التسلل.

وسيطر الأهلي على مجريات المباراة وكاد أن يسجل أولى الأهداف عن طريق تسديدة قوية من طريق محمود كهربا لاعب النادي الأهلي من داخل منطقة الجزاء ولكنها ابتعدت عن الشباك.

وأطلق محمد الحنفي حكم المباراة صافرة انتهاء الشوط الأول معلنًا التعادل السلبي بين الفريقين.

وشهدت المباراة ظهور إمام عاشور الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي في مدرجات ستاد القاهرة، في المباراة التي تجمع فريقي الأهلي وحرس الحدود، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ 33 من مسابقة الدوري.

إمام عاشور

تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود:

التقى فريق الأهلي مع نظيره حرس الحدود في 36 مباراة سابقة، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 28 لقاء، وتعادل في 4 لقاءات بالتعادل، ومثلها لصالح الحرس.

كما سجل لاعبو الأهلي في شباك حرس الحدود 61 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا.

ويقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا تحت قيادة العراب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري العام المصري رسميًا خلال الجولات الماضية.

إذ يسعى كولر لتحقيق الفوز خلال المباريات المتبقيه له في المسابقة، إذ يرغب في الوصول للنقطة 90، والذي يعتبر رقمًا تاريخيًا، وتحقيق لقب الدوري من دون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز في 7 مرات سابقة، مما يجعله النادي المصري الوحيد الذي يصل لهذه النقطة، من أجل تحطيم رقمه السابق والمسجل بـ 89 نقطة خلال موسم 2019/2020.