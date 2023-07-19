تطبيق تقنية الكرة وحكم الفيديو في كأس العالم للسيدات 2023

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد بطولة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا الكثير من التقنيات المبتكرة وتكنولوجيا التحكيم، والتي يتم تطبيقها للمرة الأولى في تاريخ مونديال السيدات.

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تطبيق تقنية الكرة وحكم الفيديو في مونديال السيدات:

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيكون هناك تحكيم متطور في كأس العالم للسيدات 2023، والتي ستكون من خلال التعاون مع الاتحادات القارية الستة، إذ قام فيفا باستدعاء ٣٣ حكمًا و٥٥ حكمًا مساعدًا و١٩ عضوًا من فريق التحكيم بغرفة الفيديو VAR.

للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم للسيدات يتم اختيار 6 سيدات ليكونا ضمن فريق التحكيم بالفيديو في المباريات، لتشهد نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا الكثير من المستجدان عن النسخة الأخيرة في فرنسا 2019.

وفي نسخة أستراليا ونيوزيلندا 2023 سيكون هناك فريق لتقنية حكم الفيديو يتكون من ١٩ عضوًا، سيتواجد ضمنهم 6 سيدات للمرة الأولى.

وفي كأس العالم للسيدات 2023 سيتم تطبيق تقنية الكرة OCEANUZ، والتي من خلالها يمكن للحكام الحصول على بيانات دقيقة في الوقت الفعلي.

والتي تعمل على تحديد موقع اللاعب داخل الملعب بفضل الذكاء الاصطناعي، كما يعمل تقنية الكرة OCEANUZ على اكتشاف التسلل بطريقة شبة آلية.

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