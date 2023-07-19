بعد اتفاقه مع الأهلي.. مانشستر سيتي يحدد بديل محرز

ياسر رشاد - القاهرة - حدد فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بديل اللاعب الجزائري رياض محرز الذي حسم اتفاقه مع النادي الأهلي، تمهيدًا للتوقيع الرسمي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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محرز يتفق مع الأهلي:

وكان النادي الأهلي قد حسم الاتفاق بشكل رسمي مع رياض محرز على التوقيع لثلاثة مواسم، ليفكر السيتيزنس في ضم بديل اللاعب الجزائري.

رغم نفي مانشستر سيتي بأن صفقة محرز تقترب من الحسم للنادي الأهلي، لكن الفريق السعودي بات قريبًا للغاية من حسم الصفقة وتم الاتفاق على الشروط الشخصية كافة.

خاض محرز مع مانشستر سيتي 236 مباراة في مختلف المسابقات، تمكن خلالها من المساهمة في 137 هدفًا، سجل منها 78 هدفًا، بجانب صناعة 59 هدفًا لزملائه.

مانشستر سيتي يحدد بديل رياض محرز:

حدد مانشستر سيتي اللاعب البرازيلي رافينيا نجم فريق برشلونة الإسباني للتعاقد معه ودعم صفوف السيتيزنس في الميركاتو الصيفي الحالي، وليكون بديلًا لرياض محرز القريب من الانتقال للدوري السعودي.

أصبح رافينيا الهدف الأول لإدارة مانشستر سيتي لتسهيل مهمة الفريق في الموسم، ولتعويض اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق بعد جوندوجان واقتراب رحيل محرز.

حدد نادي برشلونة مطالبه للموافقة على رحيل رافينيا ويطالب بالحصول على 60 مليون يورو على الأقل، للموافقة على رحيل اللاعب البرازيلي.

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