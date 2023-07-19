مواجهات قوية في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء عن مواجهات قوية بين الأندية، والتي أجريت مساءً في العاصمة السعودية الرياض لكأس الملك السعودي 2024 .
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ستقام نسخة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 "كأس الملك السعودي" بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى منذ سنوات، بما في ذلك فرق دوري يلو وبطل دوري الدرجة الثانية، مع أندية دوري المحترفين.
جدول مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024
مباراة الطائي ضد الفيصلي
مباراة الاتفاق ضد جدة
مواجهة الوحدة أمام العروبة
مباراة الرائد أمام النجمة
لقاء التعاون أمام القادسية
لقاء ضمك ضد القيصومة
مواجهة أبها وهجر
لقاء الخليج ضد العدالة
مباراة الهلال أمام الجبلين
لقاء الاهلي ضد العين
لقاء الشباب والباطن
مباراة النصر وأحد
لقاء الاتحاد ضد الخلود
مواجهة الفتح أمام الأخدود
مباراة الحزم أمام العربي
لقاء الفيحاء ضد الرياض
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