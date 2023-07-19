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مواجهات قوية في دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين السعودي

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ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم الأربعاء عن مواجهات قوية بين الأندية، والتي أجريت مساءً في العاصمة الرياض لكأس الملك السعودي 2024 .

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ستقام نسخة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024 "كأس الملك السعودي" بمشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى منذ سنوات، بما في ذلك فرق دوري يلو وبطل دوري الدرجة الثانية، مع أندية دوري المحترفين.

جدول مباريات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2024

مباراة الطائي ضد الفيصلي

مباراة الاتفاق ضد جدة

مواجهة الوحدة أمام العروبة 

مباراة الرائد أمام النجمة

لقاء التعاون أمام القادسية 

لقاء ضمك ضد القيصومة

مواجهة أبها وهجر

لقاء الخليج ضد العدالة

مباراة الهلال أمام الجبلين

لقاء الاهلي ضد العين

لقاء الشباب والباطن

مباراة النصر وأحد

لقاء الاتحاد ضد الخلود 

مواجهة الفتح أمام الأخدود

مباراة الحزم أمام العربي

لقاء الفيحاء ضد الرياض

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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