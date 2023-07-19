جماهير الأهلي توجه رسالة لإمام عاشور من المدرجات "فيديو"

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم للاعبها الجديد إمام عاشور، المنضم لصفوف القلعة الحمراء منذ ساعات، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي.

وهتفت الجماهير لإمام عاشور من المدرجات برسالة دعم كالآتى:

“ إمام عاشور كل الدعم” - “عندنا إمام وكهربا”

فيديو هتاف جماهير الأهلي لإمام عاشور:

تاريخ مواجهات الأهلي وحرس الحدود:

التقى فريق الأهلي مع نظيره حرس الحدود في 36 مباراة سابقة، تمكن المارد الأحمر من تحقيق الفوز في 28 لقاء، وتعادل في 4 لقاءات بالتعادل، ومثلها لصالح الحرس.

كما سجل لاعبو الأهلي في شباك حرس الحدود 61 هدفًا، وتلقت شباكه 19 هدفًا.

ويقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق رقمًا قياسيًا جديدًا تحت قيادة العراب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للقلعة الحمراء، بعدما نجح في تحقيق لقب الدوري العام المصري رسميًا خلال الجولات الماضية.

إذ يسعى كولر لتحقيق الفوز خلال المباريات المتبقيه له في المسابقة، إذ يرغب في الوصول للنقطة 90، والذي يعتبر رقمًا تاريخيًا، وتحقيق لقب الدوري من دون هزيمة للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما حقق هذا الإنجاز في 7 مرات سابقة، مما يجعله النادي المصري الوحيد الذي يصل لهذه النقطة، من أجل تحطيم رقمه السابق والمسجل بـ 89 نقطة خلال موسم 2019/2020.