منتخب ناشئو التنس يهزم جنوب أفريقيا فى تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب مصر لناشئى التنس تحت 16 عاما الفوز الثانى على التوالى فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للناشئين والناشئات المقامة حاليا بملاعب نادى الامن المركزى بمشاركة 7 دول أفريقية.

تغلب منتخب ناشئو فراعنة التنس المكون من كريم مبروك ومحمد ناصر واياد عزت بقيادة المدرب محمد موسى على نظيره جنوب افريقيا الاولاد بنتيجة 3 / صفر وكان قد فاز بمباراته الاولى على نيجيريا النسور بنفس النتيجة ليحقق العلامة الكاملة فى المباراتين.

تقام التصفيات بنظام الدوري من دور واحد حيث يتأهل المنتخب صاحب المركز الاول فى منافسات الناشئين بينما يتأهل المنتخبين الاول والثانى من الناشئات الى بطولة كأس العالم.

ناشئات التنس يسحقن المغاربة 3/ صفر فى تصفيات كأس العالم

كان منتخب مصر لناشئات التنس قد فاز على نظيره المغربى 3/ صفر فى ثانى مواجهاته بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للناشئين والناشئات تحت 16 عاما.

وتستضيف مصر حاليا التصفيات الأفريقية بملاعب نادى الامن المركزى بمشاركة دول المغرب وتونس والجزائر وجنوب أفريقيا وغانا ونيجيريا بالإضافة الى مصر البلد المضيف.

وحقق منتخبنا الوطنى للناشئات المكون من جنى صلاح وكارينا محمد وجيان ابراهيم بقيادة المدرب عمر هدايت الفوز الثانى على التوالى بعد التغلب على نظيره منتخب غانا بالنتيجة ذاتها فى مستهل مشواره بالتصفيات.

بينما يمثل منتخب مصر للناشئين كل من كريم مبروك ومحمد ناصر واياد عزت بقيادة المدرب محمد موسى.

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