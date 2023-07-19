تشكيل حرس الحدود لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود، عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة النادي الأهلي، والتي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ 33 من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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تشكيل حرس الحدود لمواجهة الأهلي اليوم:

يقود النجم النيجيري فلانتين أودو هجوم فريق حرس الحدود في مواجهة النادي الأهلي، على أن يتواجد اللاعب كريم عماد في مركز حراسة المرمى، ويغيب عن صفوف الفريق اللاعب مصطفى عبدالرؤوف "زيكو".

وجاء تشكيل حرس الحدود لمواجهة الأهلي كالآتى:

في حراسة المرمى: كريم عماد.

في خط الدفاع: أحمد أيمن – خالد سامي – إبراهيم القاضي – أحمد شديد قناوي.

في خط الوسط: محمد عبدالله – مصطفى جمال – أحمد فيلكس.

في خط الهجوم: حامد الجابري – فلانتين أودو – وجيه عبدالحكيم.

وعلى مقاعد بدلاء حرس الحدود لمواجهة الأهلي كل من أحمد السعدني وأحمد داوودا ومحمد رضا وكينجسلي كوكو وغريب ياسر ومؤمن عوض وأحمد قاسم ورمزي خالد ومحمود ممدوح.

وهبط حرس الحدود إلى دوري القسم الثاني في الموسم المقبل بعدما تذيل جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.

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