كهربا يسجل الهدف الأول ويمنح الأهلي التقدم على حرس الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - سجل النجم الدولي محمود عبدالمنعم كهربا هدف تقدم الأهلي على حرس الحدود في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاء الهدف في الدقيقة 71 من عمر المباراة ليمنح كهربا الأهلي التقدم في مباراة قوية وصعبة نجح فيها فريق حرس الحدود بالحفاظ على شباكه لمدة 70 دقيقة.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد شريف، محمود كهربا.

وشهدت المباراة ظهور إمام عاشور الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي في مدرجات ستاد القاهرة، لتقديم الدعم والمؤازرة للفريق الأحمر في مواجهة اليوم ضد حرس الحدود.

كما وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم للاعبها الجديد إمام عاشور، بعدما هتفت له من المدرجات “إمام كل الدعم، اللي اتكسر يتلم”.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء عن ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتيلاند لمدة 5 سنوات في واحدة من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجيجًا في الوسط الرياضي المصري كونه لاعبًا سابقًا لنادي الزمالك.