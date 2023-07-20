شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي، والتي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وهدد بيرسي تاو مرمى حرس الحدود في الطريق السادسة، ولكن تصدى لتصويبته كريم عماد، وبعدها بدقيقة حاول حسين الشحات تهديد مرمى الحرس ولكن شتتها الحارس بقدمه مباشرة، وأحرز محمد شريف هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 11 قبل أن يتم إلغاؤه بداعي التسلل، وهو ما أكده حكم الفار.

وهدد بيرسي تاو مرمى الحرس برأسية في الدقيقة 16 بعد استقبال عرضية من محمود كهربا، ولكن مرت أعلى العارضة إلى ركلة ركنية، وتصدى حارس الحرس لتصويبة محمود كهربا في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: كريم عماد في حراسة المرم، و: أحمد شديد، خالد سامي، محمد عبد الله، إبراهيم القاضي- أحمد أيمن في الدفاع، مصطفى جمال- أحمد فيلكس، حامد الجابري في الوسط، وجيه عبد الحكيم، وفالانتين أودو في الهجوم.











































