شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وبيراميدز المقبلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي في مباراته المقبل فريق بيراميدزبعدما حسم التعادل الايجابي مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود، التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث تقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 71 بينما تعادل الحرس في الدقيقة 80 بهدف ذاتي سجله خالد عبد الفتاح مدافع الأهلى في مرماه.

موعد مباراة بيراميدز والأهلي المؤجلة، من منافسات الجولة 28 في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الأحد 23 يوليو 2023 على استاد الدفاع الجوي في مدينة القاهرة، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

وبعد تعادل اليوم أمام الحرس وصل الأهلى للنقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 7 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ63 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ10 أهداف فقط.

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.

وشهدت نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 82 نقطة، وتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والمصري.