شكرا لقرائتكم خبر عن فى لفتة إنسانية.. لاعبو الأهلى يدعمون مروان عطية بعد وفاة والده (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي على الإقدام على لفتة إنسانية، لدعم مروان عطية زميلهم في الفريق، قبل بداية مباراتهم ضد حرس الحدود والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري، من خلال رفع قميص اللاعب رفقة والده وكتبوا عليه: "الله يرحمك يا غالي.. ادعوا له بالرحمة".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام حرس الحدود بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وهدد بيرسي تاو مرمى حرس الحدود في الطريق السادسة، ولكن تصدى لتصويبته كريم عماد، وبعدها بدقيقة حاول حسين الشحات تهديد مرمى الحرس ولكن شتتها الحارس بقدمه مباشرة، وأحرز محمد شريف هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 11 قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل، وهو ما أكده حكم الفار.

وهدد بيرسي تاو مرمى الحرس برأسية في الدقيقة 16 بعد استقبال عرضية من محمود كهربا، ولكن مرت أعلى العارضة إلى ركلة ركنية، وتصدى حارس الحرس لتصويبة محمود كهربا في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وهدد حسين الشحات مرمى الحرس في الدقيقة 39 ورغم الإنقاذ من كريم عماد ولكن رفع حكم الراية بوجود تسلل على الشحات.

وأهدر محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 45 بعدما سدد الكرة بيمينه ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع برأسية بعد استقبال عرضية متقنة من محمد هاني، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: كريم عماد في حراسة المرم، و: أحمد شديد، خالد سامي، محمد عبد الله، إبراهيم القاضي- أحمد أيمن في الدفاع، مصطفى جمال- أحمد فيلكس، حامد الجابري في الوسط، وجيه عبد الحكيم، وفالانتين أودو في الهجوم.