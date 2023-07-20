شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة.. استمرار التعادل السلبى بين الأهلى وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر التعادل السلبي مسيطرا على نتيجة مباراة الأهلي أمام حرس الحدود بعد 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وهدد بيرسي تاو مرمى حرس الحدود في الطريق السادسة، ولكن تصدى لتصويبته كريم عماد، وبعدها بدقيقة حاول حسين الشحات تهديد مرمى الحرس ولكن شتتها الحارس بقدمه مباشرة، وأحرز محمد شريف هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 11 قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل، وهو ما أكده حكم الفار.

وهدد بيرسي تاو مرمى الحرس برأسية في الدقيقة 16 بعد استقبال عرضية من محمود كهربا، ولكن مرت أعلى العارضة إلى ركلة ركنية، وتصدى حارس الحرس لتصويبة محمود كهربا في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وهدد حسين الشحات مرمى الحرس في الدقيقة 39 ورغم الإنقاذ من كريم عماد ولكن رفع حكم الراية بوجود تسلل على الشحات.

وأهدر محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 45 بعدما سدد الكرة بيمينه ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع برأسية بعد استقبال عرضية متقنة من محمد هاني، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وصوب أحمد فتحي فيلكس تسديدة على مرمى الأهلي في الدقيقة 57 ولكن مرت أعلى عارضة الشناوي، وصوب ديانج تسديدة في الدقيقة 59 من خارج منطقة الجزاء وكن مرت أعلى عارضة كريم عماد.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: كريم عماد في حراسة المرم، و: أحمد شديد، خالد سامي، محمد عبد الله، إبراهيم القاضي- أحمد أيمن في الدفاع، مصطفى جمال- أحمد فيلكس، حامد الجابري في الوسط، وجيه عبد الحكيم، وفالانتين أودو في الهجوم.