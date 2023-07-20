إمام عاشور يحيى جمهور الأهلى عقب مباراة الحرس وتتويج الأحمر بالدورى.. فيديو وصور

القاهرة - سامية سيد -

حرص أمام عاشور لاعب الاهلي الجديد على النزول إلى أرضية ملعب استاد القاهرة وتحية جماهير المارد الأحمر في أول ظهور له عقب إعلان إنتقاله للقلعة الحمراء أمس ، الثلاثاء، لمدة خمسة مواسم قادماً من ميتيدلاند الدنماركي.

تعادل الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد حرس الحدود لـ 25 نقطة في مؤخرة جدول المسابقة، علما بأن مباراة اليوم تشهد احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي بعد تتويجه بالدرع رقم 43 في تاريخه.