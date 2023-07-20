شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يهنئ لاعبى الأهلى من أرض الملعب بعد التتويج بدرع الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد على النزول إلى أرض ملعب استاد القاهرة عقب انتهاء مباراة فريقه الجديد ضد حرس الحدود، والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر الدوري، من أجل تهنئة زملائه بعد التتويج بدرع الدوري رقم 43 في تاريخه.

وتعادل الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي إلى 82 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد حرس الحدود لـ 25 نقطة في مؤخرة جدول المسابقة، علما بأن مباراة اليوم تشهد احتفالية تسليم درع الدوري للأهلي بعد تتويجه بالدرع رقم 43 في تاريخه.

وهدد بيرسي تاو مرمى حرس الحدود في الطريق السادسة، ولكن تصدى لتصويبته كريم عماد، وبعدها بدقيقة حاول حسين الشحات تهديد مرمى الحرس ولكن شتتها الحارس بقدمه مباشرة، وأحرز محمد شريف هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 11 قبل أن يتم إلغائه بداعي التسلل، وهو ما أكده حكم الفار.

وهدد بيرسي تاو مرمى الحرس برأسية في الدقيقة 16 بعد استقبال عرضية من محمود كهربا، ولكن مرت أعلى العارضة إلى ركلة ركنية، وتصدى حارس الحرس لتصويبة محمود كهربا في الدقيقة 28 من عمر المباراة، وهدد حسين الشحات مرمى الحرس في الدقيقة 39 ورغم الإنقاذ من كريم عماد ولكن رفع حكم الراية بوجود تسلل على الشحات.

وأهدر محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 45 بعدما سدد الكرة بيمينه ولكن مرت أعلى العارضة، وأهدر حسين الشحات فرصة تسجيل هدف آخر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع برأسية بعد استقبال عرضية متقنة من محمد هاني، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وصوب أحمد فتحي فيلكس تسديدة على مرمى الأهلي في الدقيقة 57 ولكن مرت أعلى عارضة الشناوي، وصوب ديانج تسديدة في الدقيقة 59 من خارج منطقة الجزاء وكن مرت أعلى عارضة كريم عماد.

وأجرى مارسيل كولر 4 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 61 بنزول خالد عبد الفتاح وأفشة وأحمد قندوسي ومروان عطية وخروج كلا من محمد هاني واليو ديانج ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا، وسدد مروان عطية تصويبة في الدقيقة 64 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات، وأجرى جرس الحدود تغييرا في الدقيقة 66 بنزول محمود ممدوح بدلا من فلانتين أودو.

وصوب مروان عطية تسديدة في الدقيقة 66 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى حرس الحدود، وصوب بيرسي تاو تصويبها في الدقيقة 67 ولكن ارتطمت بدفاع الحرس وتحولت إلى ركنية، ووصلت الركنية إلى حسين الشحات الذي سند الكرة وصوبها ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى كريم عماد.

وسجل محمود كهربا هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 71 من هجمة منظمة للأهلي اخترق بها منطقة جزاء الحرس ووصلت لكهربا الذي أهداها بيسراه في أقصى الزاوية اليسرى لمرمى كريم عماد، وأجرى الأهلي تغييره الخامس بنزول أحمد عبد القادر في الدقيقة 77 بدلا من بيرسي تاو، فيما أجرى الحرس تغييرا بنزول أحمد داوودا ومحمد رضا بدلا من وجيه عبد الحكيم وأحمد أيمن.

وأحرز خالد عبد الفتاح هدف التعادل لحرس الحدود بالخطأ في مرمى الأهلي في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وسدد قندوسي تصويبة قوية في الدقيقة 81 ولكن تصدى لها حارس الحرس، وأهدر أحمد عبد القادر فرصة التقدم في الدقيقة 90 من عمر المباراة بعد استقبال كرة ثابتة من حسين الشحات ولعبها برأسية ارتطمت بالأرض وعلت عارضة الحرس، واستمرت النتيجة بالتعادل الإيجابي حتى نهاية المباراة.

وألغى الفار هدف تقدم الأهلي عن طريق محمود كهربا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بسبب لمس الكرة يد كهربا قبل تسجيلها في شباك الحرس.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع وأحمد نبيل كوكا واليو ديانج في الوسط، وبيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وأحمد قندوسي ومحمد فخري.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: كريم عماد في حراسة المرمى: أحمد شديد، خالد سامي، محمد عبد الله، إبراهيم القاضي- أحمد أيمن في الدفاع، مصطفى جمال- أحمد فيلكس، حامد الجابري في الوسط، وجيه عبد الحكيم، وفالانتين أودو في الهجوم.