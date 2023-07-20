شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال الأنجولى كريستوفاو مابولولو، مهاجم فريق الاتحاد السكندرى، يتصدر جدول ترتيب هدافى الدورى الممتاز برصيد 16 هدفا عقب إقامة مباراة الأهلى والحرس المؤجلة في بطولة الدوري.

وحسم التعادل الايجابي مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود، التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث تقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 71 بينما تعادل الحرس في الدقيقة 80 بهدف ذاتي سجله خالد عبد الفتاح مدافع الأهلى في مرماه.

بهذا التعادل وصل الأهلى للنقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 7 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ63 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ10 أهداف فقط.

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.

وشهدت نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 82 نقطة، وتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والمصري.

وجاء جدول ترتيب هدافى الدورى المصري بعد مباراة الأهلي أمام حرس الحدود كالتالي

مابولولو الاتحاد السكندري 16

أحمد سيد زيزو الزمالك 13

احمد الشيخ غزل المحلة 11

محمد شريف الأهلي 11

محمد حمدي أسوان 11

احمد امين اوفة إنبي 10

فاجري لاكاي بيراميدز 10

جون أوكلي المقاولون 9

سمير فكرى الداخلية 9

كريم بامبو البنك الأهلي 9

مصطفى فتحي بيراميدز 8

محمد الشامي الإسماعيلي 8

علي معلول الأهلي 8

أحمد ياسر ريان سيراميكا 8

جوزيف أوشايا المقاولون 8

رزقي حمرون فاركو 8