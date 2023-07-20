شكرا لقرائتكم خبر عن مروان عطية يرتدى تيشرت عليه صورة والده أثناء الاحتفال بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام مروان عطية مدافع وسط الأهلى بارتداء قميص والده المتوفى أثناء احتفال الفريق الأحمر ببطولة درع الدورى الممتاز المقام حاليا على ستاد القاهرة الدولى .

كان التعادل الايجابي بهدف لمثله حسم مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود، التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث تقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 71 بينما تعادل الحرس في الدقيقة 80 بهدف ذاتي سجله خالد عبد الفتاح مدافع الأهلى في مرماه.

بهذا التعادل وصل الأهلى للنقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 7 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ63 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ10 أهداف فقط.