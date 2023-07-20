شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: "هدف ملغى" الأبرز فى لقاء الأهلى وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وحرس الحدود

المسابقة: الجولة 33 المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى

النتيجة: هدف مقابل هدف لصالح التعادل الإيجابي

حكم الساحة: محمد الحنفي

مساعد أول: عماد فرج

مساعد ثان: أحمد نظير

حكم رابع: نادر قمر الدولة

حكام ال VAR: عمرو الشناوى، محمود عبد السميع

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة عدم وجود اختبارات داخل مناطق الجزاء تمكن طاقم التحكيم بإدارتها بشكل جيد وكانت أبرز الحالات كالتالى:-

الحالة الأولى: الدقيقة 10 يسجل لاعب الأهلى محمد شريف هدف يقوم المساعد الأول بالاشارة على تسلل وال VAR يؤكد على صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 97 يسجل لاعب الأهلى كهرباء هدف والحكم يحتسبه ثم يتم استدعاؤه من قبل ال VAR الذى يعرض الحالة التى تبين أن هناك مخالفة لمس الكرة باليد تسبق تسجيل الهدف للاعب محمود كهرباء والقرار صحيح بإلغاء الهدف

السيطرة والتمركز: تمركز جيد واستغلال جيد لعنصر اللياقة البدنية وتحمل العام وتحمل السرعة وقراءة جيدة لأسلوب لعب كلا الفريقين ولكن يجب أن يطور أداؤه فى حالات الهجوم المعاكس والسرعة الانفجارية.

الحكام المساعدون: تركيز واهتمام وتميز للحكام المساعدين باستثناء بعض حالات التسلل الغير صحيحة للمساعد الأول نتيجة عدم التمركز ولحظة الربط بين الكرة وموقف التسلل والمساعد الثانى تميز بقرارات سليمة تتوافق مع قرارات الحكم.

حكام ال VAR : تدخل ال VAR فى الدقيقة 97 صحيح بإلغاء هدف الاهلى نتيجة لمس الكرة باليد قبل تسجيل الهدف