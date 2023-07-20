شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكاراتيه يكرم المهندس هشام حطب لدوره في دعم الاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية تكريما اليوم من الأستاذ محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه تقديرا لدوره في دعم الاتحادات الرياضية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية خلال الفترة الماضية.

أهدى الأستاذ محمد الدهراوي درع الاتحاد المصري للكاراتيه للمهندس هشام حطب خلال التكريم الذي تم في مقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور الأستاذ خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكاراتيه وحضور المحاسب إسلام سليمان رئيس نادي 23 يوليو.

وأعرب الأستاذ محمد الدهراوي عن تقديره للمهندس هشام حطب ودوره خلال الفترة الحالية في دعم الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية على حد سواء ولذلك كان حريص على إهداء درع الاتحاد المصري للكاراتيه تقديرا لدوره الفعال خلال الفترة الحالية.

وقدم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية شكره وتقديره للاتحاد المصري للكاراتيه الذي يحقق نجاحات كبيرة في الفترة الحالية في جميع البطولات التي يشارك فيها وأهمها المشاركة الناجحة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي شهدت مشاركة الكاراتيه لأول مرة في دورات الألعاب الأولمبية، وحقق المنتخب ميدالية ذهبية لفريال أشرف وميدالية برونزية لجيانا فاروق.

وقال المهندس هشام حطب:" أشكر الاتحاد المصري للكاراتيه والاستاذ محمد الدهراوي على هذا التكريم الذي أعتز به للغاية ودورنا هو دعم كل الاتحادات الرياضية المصرية سواء الأولمبية أو غير الأولمبية لأن الهدف الأساسي للجنة الأولمبية المصرية هو رفع راية الرياضة المصرية في جميع المحافل وأي رياضي يحمل اسم مصر نعمل على دعمه ومساندته من أجل الصالح العام للرياضة المصرية في ظل الدعم والرعاية غير المحدودة من الدولة المصرية وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما ودعما غير محدودين نتيجته النجاحات والانجازات التي تتحقق في الفترة الحالية".