شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تحتفى بكولر بعد فوز الأهلى ببطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت رابطة الأندية المحترفة بالسويسري مارسيل كولر الذى حقق لقب الدوري بدون هزيمة قبل مباراتين من نهاية المسابقة التي توج بلقبها الأهلي قبل نهايتها بعدة جولات.

وكتب الرابطة عبر حسابها: "مارسيل كولر استطاع تجميع أحجية الدوري بنجاح، العديد من اللحظات التي لا تُنسى ساهمت في تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري"، وتعنى رسالة الرابطة أن كولر فك ألغاز البطولة باقتدار كبير.

حسم التعادل الايجابي مواجهة الأهلي أمام حرس الحدود، التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث تقدم الأهلى بهدف محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 71 بينما تعادل الحرس في الدقيقة 80 بهدف ذاتي سجله خالد عبد الفتاح مدافع الأهلى في مرماه.

بهذا التعادل وصل الأهلى للنقطة 82 في صدارة ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 32 مباراة حقق الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى 7 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ63 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ10 أهداف فقط.

في المقابل يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 19 لقاء وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 45 هدفا وهبط رسمياً لدورى القسم الثانى.

وشهدت نهاية مباراة اليوم بين الأهلي وحرس الحدود احتفالية تسلم درع الدوري وهي البطولة الغائبة عن قلعة الجزيرة في آخر موسمين، ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدورى برصيد 82 نقطة، وتبقى له مباراتين مؤجلتين أمام بيراميدز والمصري.