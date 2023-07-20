شكرا لقرائتكم خبر عن "الرمادى" يقود تدريبات سيراميكا استعدادا لمواجهة المصرى بنهائى الرابطة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا تدريبات الفريق مساء اليوم استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى بنهائى كأس رابطة الأندية.

ويسعى أيمن الرمادى من تحقيق البطولة الأولى له عقب توليه القيادة الفنيه لفريق سيراميكا خلفا للمدرب حلمى طولان .

ومن المقرر أن يلاقى سيراميكا نظيره المصرى البورسعيدى فى نهائى بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري في الساعة الثامنة والنصف مساءً على استاد الجيش ببرج العرب.



ايمن الرمادى يقود تدريبات سيراميكا (1)



ايمن الرمادى يقود تدريبات سيراميكا (2)



ايمن الرمادى يقود تدريبات سيراميكا (3)



ايمن الرمادى يقود تدريبات سيراميكا (4)



ايمن الرمادى يقود تدريبات سيراميكا (5)