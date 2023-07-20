شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية ينجح فى تجديد عقود اللاعبين الأفارقة لمدة موسم إضافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسؤولي نادي الداخلية بقيادة اللواء عثمان الدسوقي المشرف العام على فريق الكرة، في تجديد عقود اللاعبين الأربعة الأجانب المحترفين فى صفوف الفريق لمدة موسم إضافي جديد، بعد استمرار الداخلية بدوري الأضواء للموسم المقبل.

يعقد مسؤولي نادي الداخلية، جلسة الأسبوع المقبل مع علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لحسم مصير بقاءه أو رحيله عن تدريب الفريق بعد النجاح فى البقاء، في دوري الأضواء.

ومن المنتظر أن تشهد الجلسة معرفة طلبات المدير الفنى المادية، بالإضافة إلي الصفقات الجديدة التي يحتاجها واللاعبين الراحلين عن الفريق، وبناءً عليه ستتخذ إدارة نادي الداخلية قرارها بشأن علاء عبدالعال.

وكان مسؤولي نادي الداخلية، قد ارسلوا خطاب إلي اتحاد الكرة يطلب فيه تأجيل مباراة الفريق أمام النادي الأهلي في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامته يوم 30 من الشهر الجاري.

وتمكن نادي الداخلية من البقاء في دوري الأضواء بعد منافسة شرسة مع فريقي أسوان وغزل المحلة.