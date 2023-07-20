شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها تعادل الأهلى مع حرس الحدود بهدف لمثله فى ليلة تسليم المارد الأحمر لدرع الدورى ، فى الوقت الذى استقر فيه اوسوريو على قيادة محمود علاء مدافع الزمالك العائد من رحلة إعارة لخط دفاع الفريق فى البطولة العربية .

الأهلي يتعادل مع حرس الحدود 1 / 1 فى ليلة الاحتفال بالدرع الـ43

تعادل الأهلي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري.

إمام عاشور يهنئ لاعبى الأهلى من أرض الملعب بعد التتويج بدرع الدورى.. فيديو

حرص إمام عاشور لاعب الأهلي الجديد على النزول إلى أرض ملعب استاد القاهرة عقب انتهاء مباراة فريقه الجديد ضد حرس الحدود، والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر الدوري، من أجل تهنئة زملائه بعد التتويج بدرع الدوري رقم 43 في تاريخه.

أوسوريو يستقر على محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك فى البطولة العربية

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على منح الفرصة لـ محمود علاء العائد حديثاً للفريق الأبيض بعد انتهاء فترة إعارته للاتحاد السكندرى لقيادة دفاع الفريق فى البطولة العربية.

منتخب مصر لآنسات السلة يخسر أمام ليتوانيا 64/86 بكأس العالم

خسر منتخب كرة السلة انسات تحت 19 سنة أمام نظيره ليتوانيا بنتيجة 64/86 فى دور ال 16 ببطولة كأس العالم والتى تقام بإسبانيا.

مباراة الأهلي وحرس الحدود الأخيرة في مسيرة الحكم محمد الحنفي

اختارت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، محمد الحنفي لإدارة مباراة الأهلي وحرس الحدود كنوع من التكريم لمسيرته في التحكيم المصري بعدما وصل سن التقاعد بنهاية هذا الموسم.

باسم مرسي ينهي إعارته مع البنك الأهلي ويعود إلى الإسماعيلي

أنهى باسم مرسى مهاجم فريق الإسماعيلي إعارته مع فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنهاية الموسم الحالي، حيث يعود اللاعب مرة أخرى إلى صفوف الدراويش.

الأهلي يفتح خط مفاوضات مع المقاولون لضم عمر فايد

دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات شفهية مع نادي المقاولون العرب من أجل التعاقد مع عمر فايد لاعب ذئاب الجبل الشاب، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأحمر في الموسم المقبل.

وزير الشباب والرياضة يُنهي أزمة بدلات سفر بعثة المنتخب الوطني للمصارعة بالمجر

أنهى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أزمة بدلات سفر بعثة المصارعة المشاركة بمعسكر الإعداد الدولي، والذي يقام خلال الفترة من (15-30) يوليو الجاري بدولة المجر، استعداداً لبطولة العالم القادمة.

عمر معوض يقضى معايشة مع ريال بيتيس الإسبانى

يخضع عمر سيد معوض جناح الأهلى الشاب لفترة معايشة فى نادى ريال بيتيس الإسبانى لمدة شهر، خلال الفترة من 14 يوليو الجارى حتى منتصف أغسطس المقبل، فى ظل قناعتهم بإمكانيات لاعب الأهلى الشاب.

أيمن الشريعى: أحمد عيد لا يرد على اتصالاتنا واللاعب من حق إنبى

كشف أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى أنه خاطب نادى الزمالك واتحاد الكرة لتفعيل عقد أحمد عيد مع النادى البترولى، مشيراً إلى أنه يوجد بند فى عقد اللاعب بنية البيع ودفع 3 ملايين جنيه، مقابل انتقاله نهائيا للفريق البترولى.

شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية

أصبح مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددا بالغياب عن قائمة الفريق الأبيض فى البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس المقبل بسبب استمرار معاناة اللاعب من الإصابة.