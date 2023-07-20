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أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد -  

شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية

شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية

أصبح مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددا بالغياب عن قائمة الفريق الأبيض فى البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس المقبل بسبب استمرار معاناة اللاعب من الإصابة.

شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية

أوسوريو يستقر على محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك فى البطولة العربية

استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على منح الفرصة لـ محمود علاء العائد حديثاً للفريق الأبيض بعد انتهاء فترة إعارته للاتحاد السكندرى لقيادة دفاع الفريق فى البطولة العربية.

أوسوريو يستقر على محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك فى البطولة العربية

 

ينتظم معارو الزمالك فى مران الفريق يوم الجمعة المقبلة بعدما أخطرهم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض بالانتظام فى التدريبات استعداداً للبطولة العربية.

 

أوسوريو يُخطر المعارين بالانتظام إلى تدريبات الزمالك الجمعة المقبل

 

 

يواصل سيد عبد الله الشهير بـ"" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برنامجه التأهيلي المخصص له من قبل الجهاز الطبي، للشفاء من إصابة العضلة الخلفية التى تعرض لها فى مباراة فاركو الماضية بالجولة الأخيرة من الدورى.

 

نيمار

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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