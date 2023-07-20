أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد -
شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية
شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية
أصبح مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددا بالغياب عن قائمة الفريق الأبيض فى البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس المقبل بسبب استمرار معاناة اللاعب من الإصابة.
أوسوريو يستقر على محمود علاء لقيادة دفاع الزمالك فى البطولة العربية
استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على منح الفرصة لـ محمود علاء العائد حديثاً للفريق الأبيض بعد انتهاء فترة إعارته للاتحاد السكندرى لقيادة دفاع الفريق فى البطولة العربية.
ينتظم معارو الزمالك فى مران الفريق يوم الجمعة المقبلة بعدما أخطرهم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأبيض بالانتظام فى التدريبات استعداداً للبطولة العربية.
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