أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 19 / 7 / 2023 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية

شكوك حول مشاركة مصطفى شلبى مع الزمالك فى البطولة العربية

أصبح مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مهددا بالغياب عن قائمة الفريق الأبيض فى البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الجارى حتى 12 أغسطس المقبل بسبب استمرار معاناة اللاعب من الإصابة.

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