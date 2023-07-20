الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في مباراة التتويج بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود بهدف لكل فريق، والتي أقيمت بينهما اليوم على ملعب استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لتصبح النتيجة 1-1.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة بأقدام اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا ليمنح الأحمر التقدم في مباراة قوية وصعبة نجح فيها فريق حرس الحدود بالحفاظ على شباكه لمدة 70 دقيقة.

وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة تمكن فريق حرس الحدود من إحراز هدف التعادل والذي سجله خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي عن طريق الخطأ في مرماه.

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل المكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمد شريف، محمود كهربا.

وشهدت المباراة ظهور إمام عاشور الوافد الجديد لصفوف النادي الأهلي في مدرجات ستاد القاهرة، لتقديم الدعم والمؤازرة للفريق الأحمر في مواجهة اليوم ضد حرس الحدود.

كما وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم للاعبها الجديد إمام عاشور، بعدما هتفت له من المدرجات “إمام كل الدعم، اللي اتكسر يتلم”.

وأعلن النادي الأهلي مساء أمس الثلاثاء عن ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتيلاند لمدة 5 سنوات في واحدة من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجيجًا في الوسط الرياضي المصري.