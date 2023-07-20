مروان عطية: جماهير الأهلي هي كلمة السر في ‏كل البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن جماهير الأهلي هي كلمة السر في ‏كل البطولات التي توج بها الفريق هذا الموسم من خلال مساندتهم ودعمهم لكافة اللاعبين.

وقال نجم الأهلي إن اللاعبين نجحوا في رسم البسمة على وجوههم من خلال التتويج بكل البطولات التي شارك بها ‏الفريق.‏

وأضاف مروان: منذ أول يوم تواجدت فيه بالأهلي لمست الدعم الكبير من الجماهير والتي ‏أتمنى أن أكون عند حسن ظنهم من خلال الفوز بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.‏

مروان عطية يهدي لقب الدوري لوالده ووالدته

وأهدى لاعب الأهلي لقب الدوري الممتاز إلى والده ووالدته، متمنيًا من الجماهير أن تدعو ‏لهما بالرحمة والمغفرة.‏

واختتم مروان عطية تصريحاته بالتأكيد أن الفريق سيخوض الموسم المقبل بدوافع جديدة ‏وقوية، وسيتم التحضير بشكل قوي لكل البطولات التي سوف يشارك بها الفريق لمواصلة ‏حصد البطولات.‏