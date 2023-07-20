شاهد.. إمام عاشور يشارك لاعبي الأهلي الاحتفال بلقب الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - حرص إمام عاشور على مشاركة لاعبي الأهلي احتفالهم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد مباراة اليوم أمام حرس الحدود والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود بهدف لكل منهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لتصبح النتيجة 1-1.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة بأقدام اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا ليمنح الأحمر التقدم في مباراة قوية وصعبة نجح فيها فريق حرس الحدود بالحفاظ على شباكه لمدة 70 دقيقة.

وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة تمكن فريق حرس الحدود من إدراك هدف التعادل والذي سجله خالد عبدالفتاح لاعب الأهلي عن طريق الخطأ في مرماه.

إمام عاشور يحتفل بالدوري مع الأهلي:

وقام إمام عاشور بالنزول إلى أرض الملعب وتقديم التهنئة للاعبي الأهلي بقلب الدوري وحرص على مشاركتهم الاحتفال، بعد ساعات قليلة من إعلان القلعة الحمراء التعاقد معه رسميًا.

وكان الأهلي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتيلاند الدنماركي لمدة 5 سنوات في واحدة من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجيجًا في الوسط الرياضي المصري.

كما وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم للاعبها الجديد إمام عاشور، بعدما هتفت له من المدرجات “إمام كل الدعم، اللي اتكسر يتلم”.