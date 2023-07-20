ميدو يكشف بند لم يتم تطبيقه في عقد رعاية الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن بند لم يتم تطبيقه في عقد رعاية نادي الزمالك في الفترة الماضية.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن عقد رعاية الزمالك يشمل بنداً لزيادة القيمة المالية وحقوق الرعاية حال زيادة هذه القيمة للأهلي.

وأشار إلى أنه ربما يتم تطبيق هذا البند في عقد الرعاية خلال المرحلة القادمة.

ميدو يكشف تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مع إمام عاشور

كشف أحمد حسام (ميدو) تفاصيل اجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأحمر المنضم حديثاً خلال الساعات الماضية.

وأكد ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) أن سيد عبد الحفيظ وجه بعض التعليمات لإمام عاشور قبل انضمامه لتدريبات الفريق الأحمر على رأسها الالتزام بالتدريبات والبرنامج العلاجي الموضوع له.

وأشار إلى أن الأهلي قدم بعض التعليمات والنصائح لإمام عاشور قبل بدء مهمته مع الفريق كلاعب جديد.