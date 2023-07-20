الزمالك يحسم 3 صفقات والإعلان الرسمي في هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن اكتمال 3 صفقات لتدعيم الفريق الأبيض في الموسم المقبل، قبل السفر للسعودية لخوض البطولة العربية يوم الأحد المقبل.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إنه تم الاتفاق مع 3 لاعبين جاهزين تماماً للانضمام للفريق بشكل رسمي.

وأكد أن التفاصيل الأخيرة تحسم هذه الصفقات لإعلانها رسمياً وهو ما يتوافق مع مطالب الكولومبي أوسوريو والتي أعلن عنها.

وأشار إلى أن الزمالك قام بتقسيم سوق الانتقالات على عدة مراحل موضحاً أن الزمالك قد يبرم صفقة خلال البطولة العربية كما أن هناك صفقات أخرى بعد البطولة بعد استقبال أموال من جانب الاتحاد العربي بعد خوض البطولة.

وطالب ميدو جماهير الزمالك بعدم الانسياق خلف اللجان الإلكترونية التي تصدر نغمة الإحباط للجماهير باستمرار.

ميدو يكشف بند لم يتم تطبيقه في عقد رعاية الزمالك

كشف أحمد حسام (ميدو) نجم الزمالك والكرة المصرية السابق عن بند لم يتم تطبيقه في عقد رعاية نادي الزمالك في الفترة الماضية.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن عقد رعاية الزمالك يشمل بنداً لزيادة القيمة المالية وحقوق الرعاية حال زيادة هذه القيمة للأهلي.

وأشار إلى أنه ربما يتم تطبيق هذا البند في عقد الرعاية خلال المرحلة القادمة.