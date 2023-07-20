شاهد.. احتفالات لاعبي الأهلي بلقب الدوري الـ43 مع الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - حرص لاعبي الأهلي على مشاركة الجمهور فرحة الاحتفال بلقب بطولة الدوري والذي توج به المارد الأحمر هذا الموسم للمرة الـ43 في تاريخه.

وتقدم محمد الشناوي "قائد الأهلي" الصفوف وتسلم درع الأهلي وقام برفعه أمام اللاعبين وسط فرحة كبيرة من الجماهير الحاضرة في استاد القاهرة الدولي والأجهزة الفنية والإدارية للنادي.

وحرص إمام عاشور الوافد الجديد على النزول إلى أرض الملعب وتقديم التهنئة للاعبي الأهلي بقلب الدوري وحرص على مشاركتهم الاحتفال، بعد ساعات قليلة من إعلان القلعة الحمراء التعاقد معه رسميًا.

ووجهت جماهير النادي الأهلي رسالة دعم للاعبها الجديد إمام عاشور، بعدما هتفت له من المدرجات “إمام كل الدعم, اللي اتكسر يتلم”.

وكان الأهلي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء عن ضم إمام عاشور بشكل رسمي من نادي ميتيلاند الدنماركي لمدة 5 سنوات في واحدة من أكثر الصفقات التي أحدثت ضجيجًا في الوسط الرياضي المصري.

الأهلي يتعادل مع حرس الحدود في يوم التتويج

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي وحرس الحدود بهدف لكل منهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لتصبح النتيجة 1-1.

تقدم الأهلي بالهدف الأول في الدقيقة 71 من عمر المباراة بأقدام اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ليمنح الأحمر التقدم في مباراة قوية وصعبة نجح فيها فريق حرس الحدود بالحفاظ على شباكه لمدة 70 دقيقة.

وفي الدقيقة 80 من عمر المباراة تمكن فريق حرس الحدود من إدراك هدف التعادل والذي سجله خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي عن طريق الخطا في مرماه.