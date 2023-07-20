الأهلي يتسلم درع الدوري ‏ويحتفل باللقب الـ43

الشارقة - اميمة ياسر - قام الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وبرفقته أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة بتسليم محمد الشناوي كابتن الفريق درع الدوري، والذي يحمل رقم ٤٣ في تاريخ النادي.

وقام الشناوي برفع درع الدوري برفقة زملائه من لاعبي الفريق في ‏احتفالية كبيرة عقب انتهاء مباراة الأهلي والحرس الحدود، التي أقيمت مساء اليوم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣٣ لبطولة ‏الدوري.‏

وتوج الأهلي بلقب الدوري الممتاز بعد موسم استثنائي شهد نجاحات كبيرة ونتائج مميزة ‏للفريق على الصعيدين المحلي والقاري.‏